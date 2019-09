Pendler müssen sich gedulden : Bauarbeiten auf A 565 in Bonn verzögern sich

Bonn Die Straßenarbeiten zwischen Nordbrücke und Autobahnkreuz Bonn-Nordost dauern noch mal vier Wochen länger. Nach Auskunft von Straßen NRW wird die Dauerbaustelle in Höhe von Geislar nicht wie angekündigt im November fertig.

Anfang Juli 2018 hatten die Arbeiten begonnen. Zwischen der Nordbrücke und dem Kreuz Bonn-Nordost wird seitdem der Standstreifen in Richtung Köln als dritte Fahrspur ausgebaut. Dazu müssen zwei Nothaltebuchten eingerichtet werden. Außerdem wird die Entwässerung der Straßenbeläge saniert. Das Wasser soll nicht mehr mitsamt Gummiabrieb von Reifen und Resten von Öl und Benzin ungeklärt in die Sieg abfließen, sondern in einem Becken in Beuel gesammelt und zunächst gereinigt werden. Die gesamte Baumaßnahme kostet laut Schaffrath 8,5 Millionen Euro.