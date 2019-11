Kinoprogrammpreis NRW : Kino der Bonner Brotfabrik ausgezeichnet

Foto: Rainer Schmidt Blick auf die Brotfabrik in Bonn-Beuel.

Die Film- und Medienstiftung NRW hat am Dienstagabend in Köln 65 Kinos für ihre besondere Leistungen mit dem Kinoprogrammpreis ausgezeichnet. Die höchsten Auszeichnungen des mit insgesamt 450.000 Euro dotierten Preises gingen an das Kino in der Brotfabrik Bonn (17.000 Euro), an die Filmpalette in Köln (16.000 Euro) und das Endstation Kino in Bochum (15.000 Euro), wie die Filmstiftung in Düsseldorf mitteilte.

NRW verfüge über eine der vielfältigsten und lebendigsten Kinolandschaften Deutschlands, würdigte Geschäftsführerin Petra Müller das Engagement der nordrhein-westfälischen Kinos. Der mit 20.000 Euro dotierte Herbert-Strate-Preis für besondere Verdienste um den deutschen Film ging an den Schauspieler Mario Adorf.

Die Kinoprogrammpreisverleihung fand als Abschluss des Film- und Kinokongresses zur Zukunftsgestaltung für das Kino statt. Dabei ging es unter anderem um Konkurrenz durch Streamingportale, Nachhaltigkeit in der Produktion und um dynamische Preismodelle.

