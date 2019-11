A565 in Fahrtrichtung Siegburg : Unfall verursachte Stau auf Bonner Nordbrücke

Foto: Jörg Manhold Die Unfallstelle auf der Nordbrücke.

Bonn Am Dienstagmorgen ist es auf der Nordbrücke in Bonn zu einem Unfall gekommen. Der Verkehr auf der A565 in Fahrtrichtung Siegburg war bis etwa 10 Uhr beeinträchtigt.

Am Dienstagmorgen hat sich gegen 9.10 Uhr ein Verkehrsunfall auf der A565 in Bonn ereignet. Ein Pkw und ein Lkw waren laut Angaben der Autobahnpolizei daran beteiligt. Verletzt wurde niemand.