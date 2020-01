Bepflanzung für das Wegekreuz : Stadt gestaltet Schandfleck in Dottendorf um

Bonn. Die Stadt will den ehemaligen Schandfleck in Dottendorf zu einem reizvollen Treffpunkt umgestalten. Schon seit längerer Zeit soll das historische Wegekreuz bepflanzt werden.

„Wir haben versucht, auch die Wünsche der Bürgerinnen und Bürger einfließen zu lassen“, so Ulrich Pacyna, Gartenbaumeister bei der Stadt, der sich um den Bezirk Dottendorf kümmert. Zwei Sitzbänke links und rechts vom historischen Steinkreuz laden zum Verweilen ein, geschützt durch eine mittelhohe Eibenhecke. So will man dem Wunsch nach Sitzgelegenheiten nachgehen, zugleich aber auch auf die Sorge der Bewohner reagieren, dass die schön gestaltete Ecke zu einem nächtlichen Treffpunkt lärmender Jugendlicher wird.

Hortensien rahmen Straßenecke ein, Mahonien für Vögel und Insekten

Auch bei den neu verlegten Pflastersteinen setzt die Stadt auf Nachhaltigkeit, wie Ute Odenthal berichtet: „Wir haben an dieser Stelle Natursteine verlegt, die wir an anderer Stelle herausgenommen haben. Sie sind also auch recycelt. Solche Materialien wie Natursteine werden bei uns grundsätzlich nicht entsorgt, sondern an anderer Stelle wiederverwendet.“ Die beiden Mitarbeiter des Amts für Stadtgrün hoffen nun, dass die liebevoll geplante Ecke rund um das historische Wegekreuz ab den ersten Sonnenstrahlen auch von den Bürgern gut angenommen wird und vor allem unbeschadet von Vandalismus bleibt. „Binnen zwei Wochen nach Fertigstellung waren zum ersten Mal die Bänke beschmiert“, weiß Odenthal zu berichten. In diesem Jahr wird abschließend das historische Kreuz mit der Darstellung der fünf Wundmale Christi restauriert.