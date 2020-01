Bonner Innenstadt : Verkehrsführung an Cityring und Kaiserstraße bleibt länger

Ein Schild weist die neue Verkehrsführung in der Bonner Innenstadt aus. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Verkehrsführung am Cityring und an der Kaiserstraße in der Bonner Innenstadt führte zu mehreren Diskussionen. Sie soll vorerst beibehalten werden.

Die Verkehrsführung für den derzeit laufenden Test zum erweiterten Cityring und zur Kaiserstraße soll vorerst bis zur Jahresmitte 2020 beibehalten werden. Wie die Stadt Bonn am Donnerstag mitteilte, wird sich der Rat am 18. Juni auf Basis der dann vorliegenden Ergebnisse des Tests erneut damit befassen.

Eine entsprechende Beschlussvorlage legt die Stadtverwaltung dem Planungsausschuss (22. Januar), der Bezirksvertretung Bonn (28. Januar) und dem Rat der Stadt Bonn (6. Februar) vor.

Ausgenommen werden sollen der Rechtsabbieger an der Einmündung Kaiserstraße/Nassestraße und die Sperrung der Stockenstraße. Beide Regelungen sollen zum 31. März, dem eigentlichen Ende des Tests für Cityring und Kaiserstraße, aufgehoben werden.

Nach Auffassung der Verwaltung sollte der komplette Verkehrsversuch nicht zurückgebaut werden, ehe der Rat endgültig entschieden hat. Dafür sprächen die damit verbundenen Kosten und eine ökonomische Nutzung der Personalressourcen, so die Stadt. Schließlich müssten bei einer Entscheidung des Rates, die Verkehrsführung ganz oder teilweise beizubehalten, wieder alle Markierungen und Beschilderungen vorgenommen werden.