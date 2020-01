Vitrine eingeschlagen und Feuerzeuge gestohlen : Drei vermisste Jugendliche nachts in Bonn aufgegriffen

Bonn In der Nacht auf Freitag sind drei vermisste Jugendliche von der Polizei in der Bonner Innenstadt aufgegriffen und zurück in ihr Jugendheim gebracht worden. Ein Passant hatte beobachtet, wie die Jungen Straftaten begingen.

Drei Jugendliche im Alter von 13, 14 und 16 Jahren wurden am Freitagmorgen gegen 4 Uhr von der Polizei in der Bonner Innenstadt aufgegriffen worden. Die drei Jugendlichen waren zuvor von ihrem Jugendheim als vermisst gemeldet worden.