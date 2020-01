Vom Bänker zum Prinzen : Volksbank empfängt Prinzenpaar in Bonn

Benefiz-Tombola

Prinz Richard I. und Bonna Katharina III. haben am Mittwoch den Verkaufsstand für die Benefiz-Tombola eröffnet. Die Verlosung des Festausschusses steht unter dem Motto „Mer donn jet für de Zoch“. Der Erlös kommt dem Rosenmontagszuge am 24. Februar zugute.

Der Losverkauf in dem blau-roten Verkaufsstand endet am 22. Februar. Der Verkaufsstand steht traditionell in den Arkaden der Galeria Karstadt Kaufhof in der Remigiusstraße und hat immer von 12 bis 18 Uhr geöffnet.

Die Lose gibt es für 2,50 Euro. Viele Preise warten auf die Gewinner: zum Beispiel Übernachtungen für zwei Personen in verschiedenen Hotels, Theater- und Konzertkarten, Essensgutscheine von Hotels und Restaurants in Bonn, Fahrchips für Pützchens Markt. Auch die beliebten Festabzeichen und der wärmende Mottoschal der aktuellen Session „Jötterfunke överall – Ludwig, Bonn un Karneval“ können dort erworben werden.