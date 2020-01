Neujahrsempfang der Bonner CDU : Sridharan kritisiert Stadtwerke und Bonnorange

Bonn Bei der Veranstaltung der Partei im Maritim stimmt der Oberbürgermeister seine Partei auf den Wahlkampf ein. Dabei knöpfte er sich auch die beiden kommunalen Institutionen vor.

Da dürfte mancher Gast beim Neujahrsempfang der Bonner CDU aufgehorcht haben: Oberbürgermeister Ashok Sridharan (CDU) läutete am Donnerstagabend im Maritim nicht nur den Kommunalwahlkampf 2020 ein, sondern knöpfte sich auch zwei kommunale Institutionen mit deutlichen Worten vor.

Zu den größten Herausforderungen für Bonn gehöre neben Klimaschutz, Digitalisierung und Wohnungsbau die Mobilität, betonte Sridharan. Deshalb brauche die Kommune einen attraktiven Öffentlichen Nahverkehr, wenn Autofahrer zum Umstieg bewegt werden sollten. „Die Klagen der Bürger sind berechtigt“, unterstrich der Oberbürgermeister auch in Richtung der eigenen Stadtwerke, die von ihren Kunden immer wieder wegen Unpünktlichkeit und Ausfällen bei Bus und Bahn kritisiert werden. „Der ÖPNV ist noch nicht so zuverlässig, wie wir das erwarten. Daran müssen wir gemeinsam mit den Stadtwerken arbeiten.“ Sridharan selbst war zunächst Aufsichtsratsvorsitzender der SWB-Verkehrssparte, hatte diese Aufgabe aber dann an Kämmerin Margarete Heidler abgegeben.