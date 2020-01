Schaden an der Decke : Schwimmbecken im Bonner Frankenbad muss geschlossen werden

Schaden an der Decke

Bonn Wegen eines Schadens in der Decke schließt die Stadt Bonn das Lehrschwimmbecken des Frankenbads ab Montag. Wie lange das Becken geschlossen bleiben muss, ist noch unklar.

Das Lehrschwimmbecken des Frankenbads in der Bonner Nordstadt muss ab Montag vorübergehend für Reparaturen geschlossen werden. Wie die Stadt Bonn am Freitag mitteilte, wurde ein Schaden in der Decke entdeckt.