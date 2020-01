An Haltestelle Stadthaus : Vorwürfe gegen SWB-Kontrolleure nach Vorfall in Bonn

Bonn Ein Video zeigt, wie Fahrkarten-Kontrolleure der SWB am Bonner Stadthaus einen Mann festhalten, der auf dem Boden liegt. Ein Tweet unterstellt den Kontrolleuren „Racial Profiling“. Stadtwerke und Polizei haben reagiert.

Was war passiert? Wie SWB und Polizei berichten, war der im Video zu sehende Mann am Donnerstagnachmittag in einer Bahn der Linie 62 in der Bonner Innenstadt von Fahrausweisprüfer der SWB kontrolliert worden und hatte kein Ticket vorweisen können. Da er sich geweigert habe, sich per Lichtbildausweis auszuweisen, hätten die Kontrolleure an der Haltestelle Stadthaus mit ihm die Bahn verlassen, wie es in solchen Fällen üblich sei.