Dienstsitz des Bundespräsidenten : Tollitäten in Bonn besuchen die Villa Hammerschmidt

Karnevalsempfang in der Villa Hammerschmidt. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Der Karneval überwindet Grenzen seit fast 200 Jahren. In diesem Sinne wurde das Kulturgut mit einer besonderen Veranstaltung in der Villa Hammerschmidt in Bonn gewürdigt.

Am Freitag kamen Präsidenten und Tollitäten des Trägerkreises des schützenswerten Kulturerbes „Rheinischer Karneval“ aus Bonn, Köln, Düsseldorf und Aachen zusammen.