Kommentar zur Situation in den Kindergärten : Auf Kante genäht

Bonn Familien haben keine schlagkräftige Lobby. Vor allem dann nicht, wenn es um das Thema Betreuung in Kitas geht, meint GA-Mitarbeiterin Ebba Hagenberg-Miliu.

Was zu verstehen ist: Zahlreiche Erziehungsberechtigte sehen sich angesichts der pausenlosen beruflichen und familiären Belastung in der Corona-Krise am Ende ihrer Kräfte. Und auch die Kinder leiden darunter, dass sie nicht oder nur begrenzt mit ihren Erzieherinnen und Freunden zusammen sein dürfen. Die Kita-Frage muss also von der Politik in Absprache mit allen Beteiligten verantwortungsvoll gelöst werden.Seit dieser Woche sind nun neue Weichen gesetzt: Nachdem ab nächsten Montag alle Vorschulkinder wiederkommen dürfen, stellt der Minister im Juni eine weitere Öffnung der Kitas in Aussicht. Er will das in Kürze erläutern. Man darf gespannt sein. Denn nicht nur die berechtigten Wünsche der Eltern, sondern auch die Bedenken der Träger und Erzieher wollen berücksichtigt werden.