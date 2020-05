Ein Viertel der Fachkräfte fällt aus : Notbetreuung lässt viele Bonner Kitas an ihre Grenzen stoßen

Bonn Die 220 Bonner Kindergärten melden erhebliche Belastungen, denen sie mit der Notbetreuung ausgesetzt sind. In den öffentlichen und privaten Bonner Kindertagesstätten werden derzeit 2500 der ansonsten 12.800 Kinder versorgt.

Die städtischen Kitas seien mit ausreichend Desinfektionsmitteln und Masken versorgt, bestätigt die Stadtsprecherin. Von den freien Trägern lägen keine Rückmeldungen vor, dass es dort Engpässe gebe. Über das Tragen von Schutzmasken entscheide laut Landesvorgabe jeder Träger autonom. Die zusätzlichen Hygienemaßnahmen erforderten jedoch erheblichen Zeitaufwand. Wenn nun in NRW die Betreuungszahlen hochgefahren werden und gleichzeitig die „kleinen Betreuungssettings“ beibehalten werden sollten, werde es in vielen Kitas problematisch werden, sagt Hörig im Namen der in der AG vertretenen Bonner Kita-Träger. Wenn also ab dem 25. Mai alle Vorschulkinder in den Kitas betreut werden, dann befürchteten die Träger, dass nicht in jedem Fall der Anspruch in vollem Umfang erfüllt werden könne.