Insolvenz von Spargel Ritter : Demonstranten in Bonn halten Protestmarsch für Erntehelfer ab

Demonstranten in Bonn halten Protestmarsch für Erntehelfer ab

Kundgebung in der Oxfordstraße. Foto: Peter Kölschbach

Bonn/Bornheim Etwa 30 Demonstranten ziehen am Dienstag durch die Bonner Innenstadt. Ziel ihres Protestmarsches ist die Kanzlei des Insolvenzverwalters in der Oxfordstraße.

Nach den Protesten in Bornheim ziehen am Dienstagmorgen Demonstranten durch die Bonner Innenstadt, die sich für die Belange von Erntehelfern bei Spargel Ritter einsetzen. Diese hatten sich zuvor über Lohnausfall und schlechte Unterbringung beschwert. Wie die Pressestelle der Polizei bestätigt, hat die Gewerkschaft der Freien ArbeiterInnen Union (FAU) die Demonstration angemeldet.

Ausgangspunkt des Marsches war um 9.30 Uhr die Poststraße. Von dort geht es weiter durch die Bonngasse in Richtung Oxfordstraße. Dort hat Insolvenzverwalter Andreas Schulte-Beckhausen seinen Kanzleisitz. Der Polizei zufolge nehmen etwa 30 Personen an dem Umzug teil.

Etwa 30 Personen demonstrieren in der Bonngasse.

Kundgebung in Bonn.

In Bornheim hatten Erntehelfer und Gewerkschaftsmitglieder bereits am Montag und am Freitag gegen die Arbeitsbedingungen bei Spargel Ritter demonstriert.