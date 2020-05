Aus Angst vor einer Corona-Infektion : Ärzte warnen davor, Vorsorgeuntersuchungen ausfallen zu lassen

Am Johanniter-Krankenhaus werden am Eingang Kontrollen durchgeführt. Dennoch bleiben viele Vorsorgepatienten aus Angst fern. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Angst, sich mit dem Coronavirus zu infizieren, schreckt viele Patienten vor der Vorsorgeuntersuchung ab. Ärzte warnen davor, dass das fatale Folgen haben kann.

Die Schockdiagnose traf Wiltrud B. im vergangenen Herbst vollkommen unvorbereitet: Im Rahmen einer Vorsorgeuntersuchung entdeckte ihre Ärztin einen Knoten in der Brust der 54-Jährigen. Wenige Tage später wurde die Grafikerin operiert und ein Tumor entfernt. „Ich habe wohl noch einmal großes Glück gehabt. Es geht mir gut und bis jetzt wurden keine Metastasen entdeckt“, sagt sie. Eigentlich müsste sie sich in diesen Tagen wieder einem größeren medizinischen Check unterziehen. Doch in Corona-Zeiten bereitet ihr dieser Gedanke ein ungutes Gefühl. „Was ist, wenn ich mich im Krankenhaus mit dem Virus anstecke?“, fragt sie sich.

Das betont auch Professor Andreas Türler, Chefarzt für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Johanniter-Krankenhaus: „Wir müssen schon jetzt feststellen, dass die Zahl der Patienten, die mit Tumoren im fortgeschrittenen Stadium zu uns kommen, gestiegen ist.“ Dabei hätten Krankenhäuser und Praxen eine Reihe von Schutzmaßnahmen getroffen, um einen möglichst sicheren Aufenthalt zu gewährleisten. „Es wäre schlicht eine Katastrophe, wenn wir Covid-19 irgendwann beherrschen, sich die Zahl schwer krebserkrankter Menschen jedoch erhöht, weil wir durch Zurückhaltung und Angst wertvolle Chancen verpasst haben“, so Türler.

Professor Joachim Schmidt vom Malteserkrankenhaus in Duisdorf hat durchaus Verständnis für die Angst der Patienten vor einer Ansteckung, aber: „Als Arzt ist es mir ein großes Anliegen, dass diese Patienten nicht die Sorge vor einer Corona-Infektion vor die Abklärung und Behandlung ihrer Erkrankung stellen. Bei Tumorerkrankungen ist Zeit häufig ein wichtiger Faktor – je früher der Krebs erkannt und behandelt wird, desto größer sind die Erfolgsaussichten.“ Um die Sicherheit weiter zu erhöhen, wird am Malteserkrankenhaus in den nächsten Tagen zusätzlich die von der Charité entwickelte App zu Risikoeinschätzung aller Patienten bei Aufnahme und bei Zutritt in das Hospital genutzt.