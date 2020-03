Einsatz auf der Adenauerallee : Mann kletterte auf Baugerüst am Koblenzer Tor

Am Montagnachmittag kletterte ein Mann am Koblenzer Tor auf ein Baugerüst und weigerte sich, von dort wieder herunterzusteigen. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Weil ein Mann auf dem Baugerüst am Koblenzer Tor in Bonn saß und sich weigerte, wieder herunterzusteigen, fand am Montagnachmittag in Bonn ein Großeinsatz statt. Die B9 musste in Richtung des Bertha-von-Suttner-Platzes kurzzeitig gesperrt werden.



In Bonn hat am Montag gegen 14.30 Uhr am Koblenzer Tor ein Großeinsatz stattgefunden. Ein Mann war auf das Baugerüst geklettert und weigerte sich dann, wieder herunterzusteigen. Nach rund zwanzig Minuten ließ er sich überzeugen. Wie die Polizei auf telefonische Anfrage mitteilte, befindet sich der Mann, welcher an einer psychischen Erkrankung leiden könnte, jetzt in der Obhut des Rettungsdienstes. Während des Einsatzes wurde die B9 ab Hofgarten in Richtung des Bertha-von-Suttner-Platzes gesperrt.