Das Bonner Original Jan Loh : Der „Alle-mal-malen-Mann“ ist seit zwei Jahren tot

Bonn Es war vor zwei Jahren, als tagelang Ungewissheit herrschte: Lebt Johannes Ferdinand Gödde, der unter seinem echten Namen nur den wenigsten bekannt war, noch? Irgendwann gab es dann die traurige Gewissheit.

„Alle mal malen hier?“ Mit diesem markanten Spruch suchte Jan Loh jahrzehntelang Kunden in Bonns Kneipen, die sich von ihm für kleines Geld zeichnen lassen wollten. Am Sonntag jährt sich der Todestag von Jan Loh zum zweiten Mal. Das Bonner Original mit dem Künstlernamen - Loh hieß eigentlich Ferdinand Johannes Gödde - starb am 8. März 2018 im Alter von 86 Jahren an den Folgen eines Sturzes.