Bonner Südbrücke : Baukran hievt neues Dach auf die Haltestelle Rheinaue

Bonn Seit September sanieren die Bonner Stadtwerke die Haltestelle Rheinaue. Am Wochenende hat die Zugangsrampe ein neues Dach erhalten. Ende April soll die Haltestelle in Betrieb gehen.

Das Dach ist drauf: Am Wochenende haben die Stadtwerke an der Haltestelle Rheinaue auf der Südbrücke die Überdachung der Zugangsrampe installiert. Die Stahl-Glas-Konstruktion, die in einem Stück aufgesetzt wurde, ist knapp 30 Meter lang, zwischen zwei und drei Metern hoch und 5,5 Meter breit. Die Autobahn 562 musste für den 250 Tonnen schweren Baukran, mit dem das Dach aufgesetzt wurde, teilweise gesperrt werden, wie die SWB mitteilten.