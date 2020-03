Potsdamer Platz : 50-jährige Autofahrerin bei Unfall in Bonn schwer verletzt

Der Potsdamer Platz in Bonn. Foto: Max Malsch

Bonn Statt sich in den Kreisverkehr einzufädeln, ist eine 50-jährige Frau am Sonntagmorgen von der A555 kommend geradeaus über den Bonner Verteilerkreisel gefahren. Das Fahrzeug kam an einem Findling zum Stehen, die Frau erlitt schwere Verletzungen.



Eine 50-jährige Frau ist am Sonntagmorgen gegen 8.47 Uhr quer über den Kreisel am Potsdamer Platz in Bonn gefahren und erst an einem massiven Findling zum Stehen gekommen. Nach Auskunft der Polizei kam die Autofahrerin mit hoher Geschwindigkeit von der A555.

Statt sich in den Kreisverkehr einzufädeln, fuhr sie geradeaus über die Grünfläche des Verteilerkreises, überfuhr unter anderem ein Verkehrszeichen, mehrere Fahnenmasten und touchierte ein wartendes Taxi. Erst ein großer Stein vor dem Gelände einer Tankstelle brachte das Fahrzeug zum Stoppen. Bei dem Aufprall wurde die Frau schwer verletzt.

Die Autofahrerin musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden, ehe sie in ein Krankenhaus gefahren wurde. Da laut Polizei der Verdacht bestand, dass sie unter dem Einfluss von Medikamenten stand, ordneten die Beamten eine Blutprobe an.

Nach GA-Informationen steuerte die Frau ihr Fahrzeug in suizidaler Absicht geradeaus über den Kreisel.