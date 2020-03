Zeuge rief die Polizei : Auto-Aufbrecher in Bonn noch am Tatort festgenommen

Auto-Aufbrecher in Bonn noch am Tatort festgenommen

Bonn Die Bonner Polizei hat am frühen Sonntagmorgen einen 37 Jahre alten Mann in der Bonner Südstadt festgenommen. Dieser soll zuvor die Seitenscheibe eines geparkten Autos eingeschlagen haben.

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Sonntag gegen 6.45 Uhr die Polizei über einen Autoaufbrecher in der Bonner Südstadt informiert. Wie die Beamten mitteilen, war der Zeuge durch einen lauten Knall aufmerksam geworden - ein bis dahin Unbekannter hatte die Seitenscheibe eines geparkten Autos an der Goebenstraße eingeschlagen. Der Zeuge wählte die 110.