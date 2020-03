Gas und Bremse verwechselt : Bus fuhr auf Parkplatz in Tannenbusch gegen Lkw

Bus fuhr auf Parkplatz in Tannenbusch gegen Lkw

In Tannenbusch ist ein Bus auf dem Parkplatz eines Discounters gegen einen Lkw gefahren. Foto: General-Anzeiger Bonn

Bonn In Tannenbusch-Mitte ist am Montagmittag auf dem Parkplatz eines Discounters ein Bus der Stadtwerke Bonn gegen einen Lkw gefahren. Die Fahrerin des Busses erklärte, Gas und Bremse verwechselt zu haben.

Am Montagmittag ist es gegen 13 Uhr auf der Agnetendorfer Straße in Tannenbusch zu einem aufsehenerregenden Unfall gekommen: Ein Bus der Stadtwerke Bonn fuhr an der Endhaltestelle durch einen Zaun auf den Parkplatz eines Discounters und prallte dort mit einem Lkw zusammen.