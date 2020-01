Heike Stockhausen : Bonner Schneiderin fertigt ideenreiche Karnevalskostüme

Duisdorf Die Bonner Schneiderin Heike Stockhausen hat sich auf ideenreiche Kleiderkreationen und Karnevalskostüme spezialisiert. Unter anderem hat Stockhausen bereits eine „Nudeljacke“ mit echten Nudeln entworfen.

Der kunterbunte Laden läuft. Und das nicht nur zur Karnevalszeit. „Ich kann mich auch in den Sommermonaten nicht über mangelnde Aufträge beklagen“, so Stockhausen. Seit mehr als einem Jahrzehnt hat sich die heute 36-jährige Schneiderin bereits einen Namen unter den Karnevalisten der Region gemacht. Es war das Wahlfach Modedesign, das die in Siegburg geborene und in Buchholz (Westerwald) lebende Stockhausen auf die Idee brachte, nach erfolgreichem Realschulabschluss in Oberpleis eine dreijährige Lehre zur Damen- und Maßschneiderin im renommierten Modehaus Waltzinger in Bonns Kaiserpassagen anzutreten. Darauf folgten einige Jahre bei der Modedesignerin Gabriele Carré auf der Thomas-Mann-Straße. Von dort aus lernte sie über den häufigen Einkauf von Knöpfen und Kurzwaren Bonns Traditionsgeschäft Kastenholz kennen und zog es bald vor, dorthin zu wechseln. Elf Jahre blieb sie dort. Zuerst als Schneiderin in deren Kellerräumen, doch schon bald als Mitarbeiterin von Nicky Ziegler im Bonner Nähkontor auf der Friedrichstraße. Bis zu seiner Schließung eine von Bonns ersten Adressen für Karnevalskostüme.