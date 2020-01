Sanierung der Karl-Simrock-Schule : Dauerärger über gesperrten Weg in Endenich

Endenich. Die Sanierung der Karl-Simrock-Schule zieht sich hin. Das hat auch zur Folge, dass der Weg an der Schule vorbei durch den Endenicher Park gesperrt ist. Die Anwohner sind sauer, denn sie müssen einen langen Umweg nehmen.

Der Donnerstag ist für Maria Harforth jedesmal äußerst strapaziös. Es ist ihr Einkaufstag. Mit Rollator geht sie von der Röckumstraße zum Supermarkt auf der Endenicher Straße. Beschwerlich ist der Gang, seit der Abkürzungsweg über das Gelände der Karl-Simrock-Schule im Sommer wegen der Sanierung gesperrt wurde. Sie muss den Umweg über die Straße Am Burggraben in Kauf nehmen. „Der Weg ist sehr weit, und es geht den Berg hinauf. Da bekomme ich dann kaum noch Luft“, beklagt sie. Erst nach einigen Verschnaufpausen ist die Steigung geschafft.

Die 84-Jährige ärgert sich gewaltig über diese Umstände und hat sich schon mehrmals bei der Verwaltung beschwert. Allein in ihrer Nachbarschaft lebten sieben ältere Menschen, die ebenfalls auf den Rollator angewiesen seien. „Warum können wir die Abkürzung nicht nutzen?“ Doch die Verwaltung bleibt bei ihrer Haltung. Während der Sanierung ist das Schulgelände gesperrt: „Unter Abwägung aller Argumente wurde zur Gewährleistung eines sicheren Schulbetriebs und der Vermeidung von Personenschäden die Entscheidung getroffen, den Zugang zum Endenicher Park über das Schulgelände von der Straße Am Burggraben aus während der gesamten Laufzeit der Sanierungsmaßnahme geschlossen zu halten.“ Die Wegverbindung ist Baustraße. Die Verwaltung will eine unmissverständliche Trennung zwischen Baustellenzufahrt und Schulbereich gewährleisten. Man sei sich bewusst, dass die „vorübergehende Schließung des Zugangs zum Endenicher Park während der Baumaßnahme an der Schule für die Bürger eine Beeinträchtigung der bisherigen Gewohnheiten darstellt.“ In Abwägung aller sicherheitsrelevanten und rechtlichen Aspekte gebe es keine andere Lösung.