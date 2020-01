Anwohner sind frustriert : Unbekannter zerkratzt immer wieder Autos in Bonn-Lessenich

Lessenich. In der Straße „Am Tönnessenkreuz“ in Bonn-Lessenich werden regelmäßig Fahrzeuge beschädigt. Allein 2019 gab es neun Taten. Bei den Anwohnern herrscht Frust und Ärger.

Die Geschädigten, die nicht mit ihrem Namen in der Zeitung stehen möchten, sind zum wiederholten Male betroffen. „Es ist der vierte Kratzer am Wagen meiner Frau“, erklärt der Anlieger. Jede Tat habe man bei der Polizei angezeigt.

Dieses Mal zerkratzte der Täter den Autolack unterhalb des Tankdeckels. Der Kratzer ist lang, tief und wellenförmig. Die anderen Kratzer sehen ähnlich aus. „Wir haben uns erkundigt, was das Ausbessern der Kratzer an der Tür kosten würde - sie müsste komplett lackiert werden“, so die Autobesitzerin. Der Lackierer schätzte die Kosten auf 300 bis 400 Euro. Durch den neuen Kratzer müsste nun wahrscheinlich die gesamte Seite gemacht werden, was unweigerlich noch teurer werden könnte. Reparieren lassen wollen die Geschädigten den Schaden aber nicht, denn sie fürchten, dass der Lack gleich wieder zerkratzt wird. In der Nacht habe es auch noch andere Autos erwischt, allerdings würden laut des Anliegers längst nicht alle eine Anzeige bei der Polizei erstatten – „sie denken, dass es sowieso nichts bringt“, so der Mann.