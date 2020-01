Anwohner werden ungeduldig : Bürger kritisieren Pläne für die Lengsdorfer Lingsgasse

Lengsdorf Bürger kritisieren Pläne der Verwaltung für die Lingsgasse. Sie halten die Verlegung des Zebrastreifens für gefährlich. Politiker fordern unverzüglichen Start

Am Dienstagabend hatte die Stadtverwaltung zu einer Bürgerinformationsveranstaltung in das Bürger- und Vereinshaus Lengsdorf eingeladen. Dort wurden nicht nur die Pläne erläutert, sondern die Anlieger hatten auch die Chance ihre Fragen und Anregungen loszuwerden. Das Angebot nahmen die Lengsdorfer sehr gut an, mehr als 70 waren gekommen.

Die Planungen sehen allerdings auch vor, dass die Bushaltestelle Lengsdorf Kirche an die Lingsgasse verlegt werden soll – in Höhe der VR-Bank soll an der stadtauswärts gelegenen Haltestelle ebenfalls ein Wartehäuschen entstehen. Dafür muss allerdings ein Fußgängerüberweg, der derzeit geradewegs zur Bank führt, verlegt werden. Der neue Zebrastreifen soll auf Höhe der jetzigen Bushaltestelle Lengsdorf Kirche auf der Straße markiert werden. Das sehen viele Bürger allerdings kritisch. „Den Zebrastreifen, den sie da planen, wird kein Mensch nutzen“, war sich eine Anliegerin sicher. Ein weiterer Anlieger gab zu bedenken, dass Kunden der VR-Bank weiterhin auf dem Dorfplatz parken und dann einfach die Straße überqueren würden. Daher appellierten einige Bürger an die Stadtverwaltung, den Zebrastreifen zu belassen. Doch das sei aus verkehrsrechtlichen Gründen nicht möglich, erklärte Sonja Walther vom Stadtplanungsamt. Er müsse vor allem wegen der Sichtbeziehungen verlegt werden. Autofahrer, die die Lingsgasse hochfahren, könnten die vor oder hinter den Bussen laufenden Menschen nicht sehen – daher muss der Zebrastreifen ein Stück nach oben verlegt werden. Da die Haltestellen barrierefrei ausgebaut werden sollen, sei Platz nötig, der im Bereich der VR-Bank vorhanden sei. Außerdem denkt die Stadt auch über einen weiteren Zebrastreifen im unteren Bereich der Lingsgasse im Bereich der Straße „Im Mühlbach“ nach. Eine Anwohnerin bat inständig darum, dass auch dort einer auf der Fahrbahn markiert werde. „Vor allem Schüler werden den neuen Fußgängerweg nutzen und müssen dann unten die Lingsgasse überqueren. Wenn dann kein Zebrastreifen vorhanden ist, wird das sehr gefährlich“, so die Dame. Sonja Walther notierte sich dieses, gab der Dame Recht, dass an dieser Stelle ein Zebrastreifen sinnvoll wäre, allerdings müsste auch dies sehr genau geplant werden, da an der Stelle kein Stau entstehen dürfte.