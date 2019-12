Feuer in Bad Godesberg : Wohnhaus mit 40 Bewohnern nach Brand evakuiert

Foto: Matthias Kehrein

Bad Godesberg Wegen eines Brandes ist am Dienstagabend ein Wohnhaus an der Vilichstraße in Bad Godesberg evakuiert worden. Rund 40 Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen.



Ein Großaufgebot der Feuerwehr ist am Silvesterabend zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Vilichstraße in Bad Godesberg ausgerückt. Rund 40 Bewohner mussten gegen 21.30 Uhr ihre Wohnungen verlassen, während die Feuerwehr gegen das Feuer vorgingen.

Im Keller des Hauses war das Feuer ausgebrochen, woraufhin das gesamte Treppenhaus stark verrauchte. Aus diesem Grund hatte die Einsatzleitung entschieden, einen Teil der Anwohner in Sicherheit zu bringen. Die Evakuierten wurden in Bussen der Stadtwerke untergebracht.

Foto: Matthias Kehrein zurück

