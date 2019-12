Lesung in der Redoute : Peter Gülke stellt sein neues Buch in Bad Godesberg vor

Tor zur Gedenkstätte Buchenwald: Mit Häftlingen des KZs musste Gülke bei Bombenangriffen im Zweiten Weltkrieg Verschüttete aus den Trümmern retten. Foto: Ebba Hagenberg-Miliu

Bad Godesberg Der Dirigent ist ein Nachkomme der Weimarer Vulpius-Familie. In den Achtzigern flüchtete er aus der DDR. Er kommt am 9. Januar nach Bad Godesberg und liest aus „Mein Weimar“.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ebba Hagenberg-Miliu

„Fernes, nahes, geschändetes, geliebtes Weimar!“ so beginnt der Dirigent Peter Gülke das letzte Kapitel seines neuesten Buches „Mein Weimar“. Auf Einladung des Vereins Lese-Kultur Godesberg kommt er am 9. Januar in die Redoute, um es vorzustellen. Eingebrannt hat sich in ihm sein Blick aus dem Flugzeug auf diese „Puppenstube“ aus spinnennetzmäßig verzweigten Straßen im Spätherbst 1983. Ganz nah auf dem Ettersberg ist die Gedenkstätte des Todeslagers Buchenwald zu sehen, auf deren Tor ja die berüchtigte Nazi-Inschrift „Jedem das Seine“ droht. 1983 ist Gülke als Generalmusikdirektor im Flieger auf dem Weg zu einem „Fidelio“-Engagement in Hamburg – und gewillt, nicht mehr in die DDR-Diktatur zurückzukehren.

Unten liegt seine Arbeitsstätte, das Theater, vor dem Dichterfürst Johann Wolfgang Goethe dem Kollegen Friedrich Schiller bronzen den Lorbeerkranz reicht. Doch der vom DDR-Geheimdienst Stasi gequälte Gülke wird Weimar und damit auch seine Familie erst nach der Wende wiedersehen. Und dann wird er „das traurige Privileg engster Nachbarschaft“ literarischer Blüte und purer Entmenschlichung an einem einzigen Ort weiter zu ergründen versuchen. Sein Buch lässt er im Anblick seiner Heimatstadt mit dem Goethe-Vers „Füllest wieder Busch und Tal, still mit Nebelglanz“ und einem Bertolt-Brecht-Zitat ausklingen: „O Deutschland, bleiche Mutter! Wie sitzest du besudelt unter den Völkern.“

Peter Gülke hat nach seiner Flucht als Generalmusikdirektor in Wuppertal, als Professor in Freiburg sowie als Chefdirigent der Brandenburger Symphoniker seine Karriere fortgesetzt. „Kaum ein Musiker wurde mit derart viel akademischem Lametta behängt wie er“, jubilierten die Feuilletons vor sechs Jahren zu Gülkes 80. Geburtstag. „Keiner erhielt so viele Preise für seine brillanten Bücher,“ etwa über Robert Schumann und Franz Schubert. Er sei jedoch selbst nicht denkwürdig genug, um eine Autobiografie zu schreiben, sagt Gülke selbst. Im Buch wolle er erzählen, wie er dieses schöne, aber ebenso als Un-Ort verschriene Weimar selbst erlebt habe. Was sich als besonders spannend entpuppt, da Gülke ein Nachkomme der dortigen Vulpius-Familie ist.

Lesen Sie auch Eine Epoche im Zeitraffer : Fotografie der Weimarer Republik im LVR-Museum

Das heißt, er kann über seine Vorfahren einen direkten Bogen zu Goethe und seiner Ehefrau Christiane Vulpius schlagen, die den Herrn Geheimrat einst als kleine Blumenverkäuferin im thüringischen Singsang und mit „profund unliterarischem“ Charme verzaubert hatte. Gülkes Ururgroßvater ist jener Goethe-Schwager Christian August Vulpius, ein „Räuberpistolen“-Autor, wegen dessen Ambitionen Schwesterchen Christiane den großen Dichter einst im idyllischen Park an der Ilm angesprochen hatte. Peter Gülke verschafft den durchaus lebensklugen Geschwistern, über die nicht nur die damalige Gesellschaft mit einer „widerwärtigen Herablassung“ den Stab brach, die nötige Ehrenrettung. Und er verwebt zahllose eigene Erinnerungssequenzen zu einem vielfarbigen Erzählteppich.

Er weiß noch, wie er als Kind „A.H.“, den „Führer“, in einer hellbraunen Nazi-Wolke auf dem Balkon des Hotels „Elephant“ gesehen hat, bis sein Vater ihn wegriss. Er rekapituliert, dass es rekrutierte Buchenwald-Häftlinge waren, mit denen er, der kleine Junge, im Bombenhagel verschüttete Menschen ausbuddeln musste. Und dass man den Tod durchaus riechen konnte, wenn die Rauchschwaden von Buchenwalds Krematorien die Stadt einnebelten, so dass selbst die Vögel verschwanden. „Der zynische Spruch auf dem Lagertor „Jedem das Seine“ hatte für 56 000 Häftlinge den Tod bedeutet. Peter Gülke setzt sich diesem „Unfasslichen“ gerade vor dem Hintergrund aktueller politischer Diskussionen in aller Bitterkeit aus. „Wie sehr fühlt man sich eingeladen, den Abgrund zwischen der Stadt und dem Lager unüberbrückbar zu finden, vom Grauen eine Idylle geschieden zu sehen, die sich den Luxus klassisch-humanistischer Träume leisten konnte!“