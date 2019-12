Institution schließt : Pizzeria Italia in Mehlem macht zum Jahresende dicht

Nach fast 40 Jahren in der Gastronomie ist Schluss: Antonia und Emilio Meringolo schließen ihre Mehlemer Pizzeria Italia. Restaurants betrieben sie zuvor in der Innenstadt und Plittersdorf. Foto: Axel Vogel

Mehlem Nach fast 40 Jahren in der Gastronomie ist für Antonia und Emilio Meringolo Schluss. Sie schließen ihre Pizzeria Italia an der Mainzer Straße zum Jahresende. Zuvor betrieben sie Restaurants in der Innenstadt und in Plittersdorf.



Warum die Trattoria und Pizzeria Italia an der Mainzer Straße 151 zum Jahresende schließt? „Ich setze mich zur Ruhe“, antwortet Antonia Schito-Meringolo bestimmt. Sie habe sich diese Entscheidung gut überlegt. „Man sollte gehen, wenn man alle Ziele erreicht hat und zufrieden ist“, fügt die 59-Jährige hinzu. Am Tisch in der gemütlichen Gaststätte, die auf zwei Etagen gut 100 Gäste und in der warmen Jahreszeit noch weitere 36 Kunden draußen bedienen kann, nickt Ehemann Emilio Meringolo. Die drei Kinder seien gut versorgt. „Und jetzt will ich endlich auch mal die Wochenenden und Feiertage in der Familie verbringen“, verdeutlicht Schito-Meringolo.

Seit ihr Mann sich vor 15 Jahren krankheitsbedingt aus dem Betrieb zurückziehen musste, habe die gesamte Belastung mit vier festen Mitarbeitern sowie Aushilfen auf ihr gelegen. „Wir haben fast 40 Jahre etwas aufgebaut. Jetzt ziehen wir uns zurück.“

Draußen winkt dem Paar ein Mehlemer im Vorbeigehen zu. Ein anderer ruft hinein: „Wo sollen wir ab 2020 essen gehen, wenn ihr nicht mehr da seid?“ Die Chefin zuckt bedauernd mit den Achseln. Nein, hier im Herzen Mehlems werde es wohl „keinen Italiener“ mehr geben, sie habe das Mobiliar schon verkauft, berichtet sie.

Dabei hätten ihre Gäste nicht nur ihre Speisen, sondern auch die familiäre Atmosphäre geschätzt. „Ob mit Rollator, mit Hund oder kleinen Kindern: Bei uns war immer jeder herzlich willkommen.“ Auch die Geschäfte im Umkreis hätten vom regen Kundenverkehr in der Pizzeria profitiert. Sie habe dem Hauseigentümer zwei mögliche Nachfolger präsentiert, aber der habe offenbar andere Pläne, führt Schito-Meringolo weiter aus.

Im Restaurant verliebt

Und dann erzählt das Paar mit strahlenden Augen von ihren Aufbaujahren. Emilio Meringolo hatte ab 1974 als Gastarbeiter für Bayer in der Produktion gearbeitet. 1981 stieg er in der „Pizzeria Italia“ am Godesberger Bahnhof als Kellner ein. Bald hatte er dort das Vertrauen seines Arbeitgebers gewonnen, der ihm 1983 das zweite Restaurant „La Cantina“ in der Alten Bahnhofstraße übergab. Hier verliebte sich der neue Chef in die hübsche Kellnerin Antonia.

Eigentlich habe sie sich bei ihrer Ankunft in Deutschland geschworen, keinen Italiener zu heiraten, meint Schito-Meringolo und lacht. „Aber Emilios grüne Augen waren unschlagbar.“ Gemeinsam hätten sie dann „La Cantina“ im Keller unter dem vormaligen Kino zu einem beliebten Treffpunkt geformt. Bis ihnen langwierige Bauarbeiten in der Straße das Geschäft kaputt gemacht hätten und sie eine Trattoria in die Plittersdorfer Straße 220 aufmachten.

„20 Jahre waren wir dort eine Institution“, blickt Schito-Meringolo zurück. Dann hätten sie sich jedoch mit dem Vermieter nicht über die fällige Sanierung einigen können. „Und so kamen wir nach Mehlem. Und haben sehr viele unserer Plittersdorfer Kunden mit hierher gebracht.“ Sie sehe ihre Jahrzehnte in Bonn als Beispiel für eine gelungene Integration an, wird die Chefin nachdenklich. „Wir haben uns die Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Anti-Korruption von den Deutschen abgeguckt.“

