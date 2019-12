Einsatz am ersten Weihnachtstag : Feuerwehr rettet zwei Menschen aus brennendem Haus

Am Abend des ersten Weihnachtstages war die Feuerwehr bei einem Brand in Friesdorf im Einsatz. Foto: Axel Vogel

Friesdorf In Friesdorf ist am Mittwochabend bei einem Brand in einem Einfamilienhaus eine Person verletzt worden. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen.



Bei einem Küchenbrand in Friesdorf ist am Mittwochabend eine Person verletzt worden. Wie die Feuerwehr angab, rückten 30 Einsatzkräfte um 18.53 Uhr zu einem Einfamilienhaus an der Straße „Im Wiesengrund“ aus. Dort brannte es im ersten Stock des dreigeschossigen Gebäudes. Zwei Menschen hatten sich zu dem Zeitpunkt bereits in Sicherheit gebracht, doch zwei weitere hatten sich in den hinteren Bereich des Hauses geflüchtet.