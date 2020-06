Gottesdienst im Freien : Gläubige erhalten Reisesegen vor dem Annaberger Schloss

Pfarrer Siegfried Eckert feiert den Reisesegengottesdienst mit der Gemeinde auf der großen Wiese vor dem Annaberger Schloss. Foto: Petra Reuter

Friesdorf Mehr als 50 Gläubige haben am Sonntag vor dem Annaberger Schloss in Bonn-Friesdorf den Reisesegen von Pfarrer Siegfried Eckert erhalten. Normalerweise findet der Gottesdienst in der Pauluskirche statt.



Mehr als 50 Gläubige sind am Sonntag die steile Annaberger Straße in Friesdorf hinaufgegangen oder -gefahren. Viele legten den Aufstieg zum Reisesegengottesdienst auf der großen Wiese am Annaberger Schloss zu Fuß oder mit dem Rad zurück. Dort teilte Pfarrer Siegfried Eckert zunächst seine Gedanken zum Thema Corona. Viel sei er auch in dieser Zeit unterwegs gewesen, und habe sich Gedanken über das Feiern gemeinsamer Gottesdienste gemacht.

Um von den vielen Auflagen weitgehend unbehelligt den Reisesegen sprechen, miteinander singen und musizieren zu können, habe sich die Gemeinde entschieden, den besonderen Gottesdienst vor den Ferien im Freien zu feiern. Sonst ist der Gottesdienst in der Pauluskirche.