1,9 Promille : Alkoholisierter Radfahrer verursacht Unfall in Bad Godesberg

Alkoholisierter Radfahrer verursacht Unfall in Bad Godesberg

Am Donnerstag wurde ein Radfahrer mit 1,9 Promille von der Polizei angehalten. (Symbolbild) Foto: dpa

Bonn Am Donnerstag verursachte ein alkoholisierter Radfahrer einen Unfall mit einem anderen Radfahrer in Bad Godesberg. Beide wurden verletzt.

In der Nacht zu Donnerstag kam es gegen 0.20 Uhr zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrern. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sei ein 57-jähriger Mann auf der Benngasse in Richtung der Lyngsbergstraße unterwegs gewesen.