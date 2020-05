Neues Gottesdienstformat in Bonn : Ping-Pong zwischen Pfarrer und Promi

Bad Godesberg In der Friesdorfer Pauluskirche ist ein neues digitales Gottesdienstformat angelaufen. Erster Gast war der ehemalige NRW-Ministerpräsident und Bundesfinanzminister Peer Steinbrück.

Seit Sonntag sind in der evangelischen Pauluskirche für die Netz-Gemeinde monatlich „Drei-Fragezeichen“-Gottesdienste angesagt. In den gleichnamigen Jugendbüchern kommen bekanntlich drei Juniordetektive den gefährlichsten Geheimnissen auf die Spur.

In Friesdorf löchert Pfarrer Siegfried Eckert im Rahmen seiner Predigt einen prominenten Gast. Für die Feuertaufe war an der zweiten Kanzel Gemeindemitglied Peer Steinbrück geladen. Und der für seine staubtrockene Art bekannte ehemalige NRW-Ministerpräsident und Bundesfinanzminister erwies sich als äußerst geeigneter Partner für das „Ping-Pong-Spiel“ zwischen Pfarrer und Promi.

Der Pfarrer fragt Peer Steinbrück

Wo sich denn derzeit am meisten Macht zusammenballe, hakte Pfarrer Eckert ein paar Predigtschritte weiter nach. In vielerlei Hinsicht seien das sicher die USA, China und mit Abstrichen die Russische Föderation, wurde Steinbrück langsam mit dem Format warm.

Auch persönliche Fragen werden beantwortet

Mit seiner dritten Frage lockte Eckert den kühlen Norddeutschen dann endgültig aus der Reserve. Von welchen guten Mächten fühle Steinbrück sich in Zeiten auch teuflischer Provokationen am wunderbarsten geborgen? Was halte ihn im Letzten? Das sei natürlich eine sehr persönliche Frage, antwortete der Polit-Profi sich räuspernd. „Mich hält mein Glaube an die Vernunft und die Menschlichkeit, die man auch mit Gott übersetzen könnte“, sagte er dann. Dass diese beiden immer stärker als Irrationalität und Hass blieben.