Corona-Auflagen nicht eingehalten : Ordnungsamt schließt Backshop in Bad Godesberg

Ein Backshop in Bad Godesberg wurde vom Ordnungsamt geschlossen. Foto: Silke Elbern

Bad Godesberg Das Ordnungsamt der Stadt Bonn hat bereits Anfang Juni einen Backshop in Bad Godesberg geschlossen. Dieser hatte gegen die Corona-Auflagen verstoßen.

Auf einmal war er zu, der stark frequentierte Backshop auf der Koblenzer Straße kurz vor der Einmündung in die Alte Bahnhofstraße. Auf Nachfrage bestätigte das Presseamt, dass das Ordnungsamt das Geschäft bereits am 2. Juni aufgrund von Verstößen gegen die Coronaschutzverordnung NRW geschlossen habe. „Aus Datenschutzgründen können keine detaillierten Gründe für die Schließung mitgeteilt werden“, so Schmitz weiter. Vor dem Backshop sitzen an schönen Tagen viele Kunden an Tischen vor der Tür.

Wie häufig so etwas in den vergangenen drei Monaten vorgekommen sei, benannte die Stadt nicht mit konkreten Zahlen. Es sei aber „im gesamten Stadtgebiet vereinzelt zu Betriebsschließungen in unterschiedlichen Gewerbezweigen wegen Verstößen gegen die jeweils geltenden Coronaschutzverordnungen gekommen“.