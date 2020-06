Kirchenparlament fasst Beschlüsse : Evangelischer Kirchenkreis Bonn tagt erstmals online

Foto: Joachim Gerhardt

Bonn Wegen der Corona-Pandemie hat das Kirchenparlament des Evangelischen Kirchenkreises Bonn erstmals per Videokonferenz getagt. Dabei fassten die Abgeordneten unter anderem den Beschluss, den Kirchenpavillon weiter zu betreiben.



Von Matthias Lorenz

Auf neue Wege wagte sich am Samstagvormittag der Evangelische Kirchenkreis Bonn. Die Kreissynode stand an. Doch wegen der Corona-Pandemie war ein normaler Ablauf der Synode nicht möglich. Im Gegensatz zum Kirchenkreis Bad Godesberg-Voreifel entschied man sich beim Kirchenkreis Bonn jedoch gegen eine Verlegung. Stattdessen tagte das Kirchenparlament per Videokonferenz über das Portal Zoom. Die Abstimmungen fanden über das Umfragetool des Portals statt.

Oberbürgermeister Ashok Sridharan lobte in seinem Grußwort zu Beginn der Konferenz die Kirchen in Bonn für ihre Arbeit während der Pandemie. Sie hätten es geschafft, digitale Präsenz zu zeigen. Corona belaste die Menschen auf verschiedene Art und Weisen, gerade in dieser Not seien die Kirchen für die Menschen da gewesen. „Trotzdem kann ich mir Kirche wirklich sinnvoll nur analog vorstellen“, so Sridharan weiter.

In den anderen Kirchenkreisen schaut man gespannt auf die Erfahrungen, die Bonn mit der digitalen Synode macht. Schließlich stellen sich zurzeit bei allen Synoden praktische Durchführungsfragen. Mathias Mölleken, Superintendent des Kirchenkreis Bad Godesberg-Voreifel, sagte in seinem Grußwort: „Wir sind neugierig, wie eine Synode in diesem Format durchgeführt werden kann.“ Auch die Vertreterin der Landeskirche, Iris Döring, betonte: „Alle schauen in dieser Zeit auf diese Form der Synoden.“

Nach der Tagung zeigte sich der Kirchenkreis zufrieden mit dem Ablauf. „Kleine technische Probleme haben wir mit einer Prise Humor gemeistert“, so Pressepfarrer Joachim Gerhardt.

Mit funktionierender Technik konnten sich die 81 Synodale (Abgeordnete) mit einigen wichtigen Tagesordnungspunkten beschäftigen. Unter anderem ging es um die Zukunft des Kirchenpavillons am Kaiserplatz. 2019 fuhr der Kirchenkreis, der den Pavillon inzwischen in Eigenregie betreibt, damit einen Verlust von rund 87.000 Euro ein. Trotzdem stimmte das Kirchenparlament mit großer Mehrheit für den Weiterbetrieb in Eigenregie.

Superintendent Dietmar Pistorius zeigte sich erfreut: „Wir wollen in der Stadt als evangelische Kirche in guter ökumenischer Abstimmung präsent sein.“ Um die Einnahmeseite zu stärken, regte das Kirchenparlament an, die Öffnungszeiten zu überprüfen. Außerdem wird eine Steuerungsgruppe eingesetzt, die auch den Rat von Fachleuten sucht Dadurch soll das Profil gestärkt werden.