Verdächtige Dose in Heimerzheim entdeckt : Frau in Swisttal starb offenbar nicht an Zyankali

Swisttal-Heimerzheim Die Polizei hat am Samstagmorgen in einem Haus in Heimerzheim eine leblose Frau entdeckt. Die Beamten fanden ebenso eine Dose mit der Aufschrift „Zyankali“. Die Ermittlungen ergaben, dass die Frau aber offenbar nicht an der Einnahme des hochgiftigen Stoffes gestorben ist.

Die Frau, die am Samstag leblos in ihrem Haus in Heimerzheim gefunden wurde, ist nach Informationen des GA offenbar nicht an der Einnahme von Zyankali gestorben. In einem Tresor im Haus war eine Dose mit der Aufschrift „Vorsicht Zyankali“ gefunden worden. So wurde zunächst vermutet, die hochgiftige Substanz sei ursächlich für den Tod gewesen.

Robin Faßbender, Sprecher der Bonner Staatsanwaltschaft, bestätigte dem GA, dass sich im Todesermittlungsverfahren keine Hinweise auf ein Fremdverschulden ergeben hätten. Daher sei auf eine Obduktion der Leiche verzichtet und die Substanz auch nicht chemisch analysiert worden. Die Substanz sei über das Ordnungsamt der Gemeinde Swisttal entsorgt worden.

Info Anmerkung der Redaktion Der General-Anzeiger berichtet in der Regel nicht über Selbsttötungen oder Suizid-Versuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Der Grund dafür ist die hohe Nachahmerquote. Wenn Sie oder Ihnen nahestehende Personen von Depressionen betroffen sind und/oder Suizid-Gedanken haben, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge ( www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können. Die Caritas Onlineberatung für Jugendliche bis 25 Jahre ist hier zu finden. Auf der Seite erhalten die Betroffenen Hilfestellungen von Gleichaltrigen, und zwar anonym und kostenlos. Die Aufnahme der LVR-Klinik in Bonn ist Tag und Nacht erreichbar. Kontakt: Aufnahme- und Krisenzentrum LVR-Klinik, Kaiser-Karl-Ring 20, 0228/5511 und im Internet. Suizidgefährdete und deren Umfeld können sich auch an die Beratungsstelle im Sozialpsychiatrischen Dienst des städtischen Gesundheitsamtes wenden. Die Mitarbeiter sind unter 0228/773819 oder 773970 zu erreichen. Bürozeiten sind montags bis freitags von 9 bis 11.30 und montags bis donnerstags von 14 bis 15.30 Uhr.

Die Bonner Polizei war am Samstagmorgen nach einem Hinweis in das Heimerzheimer Einfamilienhaus ausgerückt. Als die Beamten die verdächtige Dose entdeckten, alarmierten sie auch die Feuerwehr.