"Marktschwärmerei" in Heimerzheim : Regionale Bauern bieten ihre Produkte auf dem Gottfried-Velten-Platz an

SWISTTAL-HEIMERZHEIM Bauern aus der Region wollen mit der erstmalig in Heimerzheim stattfindenden "Marktschwärmerei" Kunden für ihre Produkte gewinnen. Die frischen Waren werden zuvor online bei den Landwirten bestellt.

Unter dem Motto "Bauer to the People" geht es darum, die regionale Landwirtschaft mit ihren regionalen Produkten zu stärken und lange Transportwege ebenso zu vermeiden wie das unnötige Wegwerfen von zu viel eingekauften Lebensmitteln zu vermeiden. Denn geliefert wird nur das, was zuvor bestellt wurde. Unter dem Stichwort Transparenz können Verbraucher und Produzenten einander kennenlernen und direkt miteinander ins Gespräch kommen.

Kennengelernt hatten die beiden Heimerzheimer die Marktschwärmerei bei einer Veranstaltung des Netzwerks Solidarische Landwirtschaft (SoLaWi) auf dem Obsthof Rönn in Meckenheim-Ersdorf. "Die Idee kommt aus Frankreich. Wir wollen die Initiative nach Swisttal holen", sagt Merle Faber. und Vater Stephan ergänzt: "Bei uns in Heimerzheim hat es lange keinen Markt mehr gegeben, weil es sich nicht gelohnt hat. Mit Marktschwärmer bringen die Anbieter aber genau das mit, was vorher bestellt worden ist und was sie damit auch sicher verkaufen werden."

Seit dem Start im Mai sind zehn Landwirte und Produzenten aus der Region zusammen gekommen, die ihre Betriebe im Schnitt in einer Entfernung von 19 Kilometern haben. Dazu zählen die Spezialitätenbäckerei "Laib & Seele" aus Rheinbach, "Lapinchen" aus Euskirchen mit Eiern, bestimmten Fleischsorten, Riletten und Pasteten aus eigener Herstellung, Gemüse, Kräuter, Pflanzen und Konserviertem vom Gemüsehof Steiger in Bornheim, Obst, Bio-Saft und weitere Produkte vom Obsthof Rönn in Ersdorf, Rindfleisch und mehr vom Hof Schmitz in Morenhoven, Milchprodukte von der Monschauer Bauernmolkerei, Bier von den Drachenfelser Brauzeugen aus Meckenheim, Wein, Traubensäfte und mehr vom Bioterrassen-Weingut Weber aus Lehmen an der Mosel, Blumen und Zierpflanzen vom Gartenbaubetrieb Mörs in Bornheim sowie Kräuter, Pflanzen und Gemüse von The Wild Cottage Garden in Brühl.