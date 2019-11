Wiesner übernimmt : Jörg Harde verlässt Swisttal und übergibt die Leitung der Offenen Jugendarbeit

Swisttal-Heimerzheim Lars Wiesner übernimmt die Leitung der Offenen Jugendarbeit in Swisttal und folgt auf Jörg Harde. Der hat sich nach achteinhalb Jahren ein besonderes Abschiedsfoto gewünscht.

Sein Abschiedsfoto hat sich Jörg Harde am "alten" Kicker im neu gestalteten und ausgebauten Offenen Treff im Alten Kloster gewünscht - mit dem Hinweis, dass er an genau jenem Spielgerät einst den CDU-Bundestagsabgeordneten Norbert Röttgen haushoch geschlagen habe. Achteinhalb Jahre lang war der mittlerweile 35-Jährige treibende Kraft der Offenen Jugendarbeit.

Harde hat nie den Elan verloren

In Bezug auf die Kinder und Jugendlichen in Swisttal sagt er: "Hier sind viele Jugendliche mit sehr viel Potenzial. Sie brauchen jemand, der sie unterstützt." Für ihn sei die Zeit in Swisttal sehr wichtig gewesen: "Ich bin hier selbst zum Mann geworden: Ich bin Vater geworden, habe ein Haus gebaut - die Gummihütte an der Viehtrift - und einen Baum gepflanzt - im OT-Garten in Dünstekoven." Leuning dankte Harde für die "jahrelange sehr gute Zusammenarbeit. Jörg hat wirklich wertvolle Arbeit gemacht und viel bewegt."