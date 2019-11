Projekt des Heimatvereins Alfter : Bald sollen sich Frösche und Kröten einfinden

Alfter Der Heimatverein weiht sein neues Biotop im Wahlen-Park ein

Viel Zeit und Schweiß haben die Mitglieder des Heimatvereins in ihr neues Projekt gesteckt: In 560 Arbeitsstunden haben die Ehrenamtlichen im Jakob-Wahlen-Park mit einem Teich ein idyllisches Biotop geschaffen. Am Donnerstag dankte der Vorsitzende Georg Melchior bei der Einweihung noch einmal allen aktiven Helfern ausdrücklich. „Der Jakob-Wahlen-Park ist als Park in privater Trägerschaft in der Umgebung einmalig. Vor allem viele Familien kommen regelmäßig hierher“, hob die stellvertretende Bürgermeisterin Luise Wiechert hervor.