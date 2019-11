Königstraße war zeitweise gesperrt : Diesel läuft in Bornheim in Kanalisation

Foto: Axel Vogel Auf der Königsstraße in Bornheim ist Öl ausgelaufen.

Bornheim Die Königstraße in Bornheim wurde am Mittwochmorgen zeitweise komplett gesperrt. Ein Fahrzeug hat dort aus noch ungeklärter Ursache Diesel verloren. Der Kraftstoff läuft nach ersten Informationen auch in die Kanalisation.

Aus noch ungeklärter Ursache hat ein Fahrzeug am Mittwochmorgen auf der Königstraße in Bornheim auf Höhe der Gaststätte Kaiserhalle Kraftstoff verloren. Nach ersten Informationen läuft der Diesel - begünstigt durch den Regen auf der Fahrbahn - in die Kanalisation. Wie viel Kraftstoff das Fahrzeug verloren hat, ist unklar.

Wie Wolfgang Breuer, Leiter der Feuerwehr Bornheim, vor Ort sagte, hatten Passanten einen Ölfilm auf der Straße gemeldet.

In Bornheim zieht sich eine Ölspur an der Königstraße entlang. Foto: Axel Vogel