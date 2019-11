Informationsabend der Europaschule Bornheim : Eltern sind bei Medienkompetenz von Kindern gefordert

Bornheim Die Europaschule hat für Eltern einen Informationsabend zum Thema Medienerziehung veranstaltet. Dabei wurde versucht, zu erläutern, wie Kinder am besten mit dem Smartphone umgehen.

Ab wann sollten Kinder ein Smartphone nutzen? Wie können die jungen User vor unliebsamen Inhalten geschützt werden? Diese und weitere Fragen zum Thema Smartphone und Social Media standen im Mittelpunkt eines Elternabends in der Bornheimer Europaschule. Mit dem Aufkommen des Internets 2004 und der wachsenden Verbreitung des Smartphones (seit 2007) sowie den Vor- und Nachteilen des World Wide Webs haben sich die Schüler der Gesamt­schule immer wieder in verschiedenen Jahrgangsstufen und Projekten auseinandergesetzt.

Wie nutzen Kinder ihr Smartphone?

„Mit dem Smartphone wird ein großes Tor zur Welt aufgestoßen. Diesen Vorgang sollten die Eltern begleiten und ein wenig strukturieren“, betonte der Kölner Medienpädagoge Tobias Schmölders an diesem Abend immer wieder. Er warnte, dass das Alter der Internetnutzer immer geringer werde und oftmals bereits in den Grundschulen der Messenger Whatsapp zur Nachrichtenübermittlung selbstverständlich sei. Für manche Eltern auch Grund zur Kritik. „Im Fußballverein wird fast nur noch über die Whatsapp-Gruppe kommuniziert. Ist man nicht dabei, ist man draußen“, machte eine Mutter deutlich.

Die frühe Verwendung elektronischer Medien beeinträchtige die kognitive Entwicklung der Kinder, sorgte sich eine andere Mutter und kritisierte in dem Zusammenhang andere Eltern, die ihren Kindern recht früh den Gebrauch von Smartphone und Co. erlaubten. „Es ist schwierig, anderen Eltern in die Erziehung hineinzureden. Aber es wäre mal gut für die ganze Familie, einen smartphonefreien Tag in der Woche einzulegen“, so Schmölders. Und er machte den Eltern deutlich, dass es außer Whatsapp noch andere Messenger – wie beispielsweise Treema – gebe, die darüber hinaus eine größere Datensicherheit garantierten.