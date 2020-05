Spargel Ritter : Gewerkschaft prüft 180 Klagen gegen den Insolvenzverwalter

Bornheim Auf das Arbeitsgericht Bonn könnte ein großer Prozess zukommen. Wie die Freie ArbeiterInnen Union mitteilt, lässt sie die Lohnauszahlungen im unter Insolvenzverwaltung stehenden Bornheimer Betrieb Spargel Ritter rechtlich prüfen.

Die Vorgänge um den unter Insolvenzverwaltung stehenden Betrieb Spargel Ritter werden vor Gericht aufgearbeitet. Dies kündigten Vertreter der Freien ArbeiterInnen Union (FAU) sowie zwei Anwälte am Freitag bei einer Pressekonferenz vor der Erntehelferunterkunft in Bornheim an. Man dränge darauf, dass alle Arbeiter den Lohn bekämen, der ihnen zustehe. Nach Aussagen der FAU wird derzeit die Eröffnung von etwa 180 Gerichtsverfahren gegen den Insolvenzverwalter geprüft.