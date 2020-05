Thema im Ausschuss : Bürger fordert Wiedereinführung der Schulbusse in Bornheim

Grundlage ist die Gemeindeordnung

Sogenannte Bürgeranträge sind durch Paragraf 24 der NRW-Gemeindeordnung geregelt. Dort heißt es: „Jeder hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Anregungen oder Beschwerden in Angelegenheiten der Gemeinde an den Rat oder die Bezirksvertretung zu wenden.“

In Bornheim gibt es einen eigenen Ausschuss mit Vertretern der Ratsfraktionen, der sich mit den Anträgen befasst. Diese werden öffentlich, in der Regel aber anonymisiert behandelt. meu