Windenergie in Bornheim : Landschaftsschutzgebiet nicht pauschal für Windräder tabu

Windenergie in Bornheim

Dieses Windrad dreht sich schon in Sechtem. Foto: Volker Lannert

Bornheim In Bornheim wird ein mal mehr über die geplanten Windräder diskutiert. Politik und Verwaltung wollen für den Bau Rechtssicherheit schaffen. Dieses Mal geht es um die Flächen im Landschaftsschutzgebiet.

Aktuell kommen rund 7,5 Quadratkilometer – rund neun Prozent der Fläche Bornheims – als potenzielle Flächen für den Bau von Windrädern infrage. Dabei handelt es sich um Gebiete auf dem Ville-Rücken und in der Rheinebene zwischen Sechtem und Bornheim. Diese Flächen wurden identifiziert, indem sogenannte harte und weiche Ausschlusskriterien in einer Karte übereinandergelegt wurden.

■ Harte Tabukriterien sind rechtliche oder faktische Gründe, die den Bau von Windrädern in einem bestimmten Bereich verhindern.

■ Weiche Tabukriterien betreffen Bereiche, in denen die Errichtung von Windkraftanlagen theoretisch möglich ist, die Stadt eine Nutzung der Fläche für diese Zwecke aber nicht möchte.

Der Landschafts-Schutzverein Vorgebirge (LSV) unterstützt das Vorgehen der Bornheimer Verwaltung. Noch zu Jahresbeginn hat er die Auffassung vertreten, den Landschaftsschutz in den Katalog der weichen Tabukriterien aufzunehmen. „Neue Gerichtsurteile zwangen nun zum Umdenken“, so der LSV-Vorsitzende Michael Pacyna. Der vorgeschlagene Weg, die Flächen unter Landschaftsschutz erst im nächsten Verfahrensschritt gesondert auf ihre Eignung für eine Windenergie-Konzentrationszone zu bewerten sei unter anderem deshalb notwendig, weil in dem seit 1996 rechtskräftigen Bornheimer Landschaftsplan Windenergie bei der Ausweisung der Landschaftsschutzgebiete noch keinerlei Rolle spielte.