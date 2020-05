Spargel Ritter in Bornheim : Rumänische Arbeitsministerin sagt Erntehelfern Unterstützung zu

Auch am Mittwoch ging der Protest der Erntehelfer weiter. Foto: Sven Westbrock

Bornheim Der Streik von Erntehelfern bei Spargel Ritter in Bornheim hält auch am Mittwoch an. Die rumänische Arbeitsministerin macht sich selbst ein Bild vor Ort. Die Spargelernte ist derweil eingestellt.



Die rumänische Arbeitsministerin Violeta Alexandru verschafft sich an diesem Mittwoch selbst ein Bild von den Zuständen bei Spargel Ritter in Bornheim. Gegen 13 Uhr kam sie an den Unterkünften der Erntehelfer an und wurde dort mit großem Applaus der rumänischen Arbeiter empfangen. Der seit Freitag andauernde Streik der Erntehelfer richtet sich vor allem gegen den Insolvenzverwalter von Spargel Ritter. Angemahnt werden ausstehende Lohnzahlungen sowie die hygienischen Mängel in den Unterkünften.

Die rumänische Arbeitsministerin Violeta Alexandru (vorne, Mitte) bei ihrem Besuch in Bornheim. Foto: Sven Westbrock

Nach den Streiks am Freitag und am Wochenende demonstrierten am Montag in Bornheim sowie am Dienstag in der Bonner Innenstadt Erntehelfer und Gewerkschafter vor allem der anarchistischen Gewerkschaft Freie ArbeiterInnen Union (FAU). Diese sind auch am Mittwoch in Bornheim vor Ort und vermitteln den Erntehelfern Rechtsbeistand. Nach GA-Informationen haben einzelne Erntehelfer die Unterkünfte bereits verlassen. Die Spargelernte wurde eingestellt, die Zukunft der Erdbeerernte bei Ritter ist dagegen noch unklar.

Die Ministerin durfte das Gelände kurz nach ihrer Ankunft betreten, für die Öffentlichkeit und die Medien wurde das Tor dann aber wieder vom dortigen Sicherheitspersonal geschlossen, der Zutritt verweigert. Alexandru war zuvor bereits im Generalkonsulat von Rumänien am Legionsweg in Bonn, um dort über die Situation zu sprechen. Erst am Dienstag berichteten 20 Erntehelfer im Konsulat von den Zuständen.

Nach rund 20 Minuten sprach Alexandru hinter verschlossenen Türen zu den Arbeitern. Einzelheiten der Ansprache wurden durch den Zaun von Arbeitern an die Gewerkschaftsvertreter weitergetragen. Demnach erklärte Alexandru, dass der Insolvenzverwalter im Gespräch mit ihr die Zahlung der Löhne zugesichert habe. Auch sicherte die rumänische Regierung finanzielle Unterstützung zu. Hiermit sollen auch die Rückflüge der Arbeiter nach Rumänien gesichert werden. Zudem versuche man, Erntehelfer, die für die Saison in Deutschland bleiben wollen, an andere Betriebe zu vermitteln.