Polizei sucht mit Foto : 13-Jähriger aus Troisdorf vermisst

Troisdorf Die Polizei sucht nach dem 13-jährigen Alexander H. aus Troisdorf. Der Junge wird seit Dienstagmorgen vermisst, er könnte sich in der Nähe des Bonner Hauptbahnhofs oder in Köln aufhalten.

Seit Dienstagmorgen wird der 13-jährige Alexander H. aus Troisdorf vermisst. Die Polizei veröffentlichte am Mittwoch ein Foto des Jungen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Der 13-Jährige wurde zuletzt am Montagabend in seinem Zimmer in der Wohnung der Eltern in Troisdorf-Kriegsdorf gesehen. Seit Dienstagmorgen fehlt von dem Jungen jede Spur.