Auffangstation in Troisdorf : Der Freundeskreis Eichhörnchen hilft Nagern in Not

Troisdorf Seit 2018 gibt es in Troisdorf den Freundeskreis Eichhörnchen. Die Auffangstation hat nach den Winterstürmen und Dürren der Vorjahre gut zu tun.

Die flinksten und vielleicht putzigsten Waldbewohner sind in Not: Eichhörnchen haben unter den Sturmschäden in den Wäldern, den Dürrefolgen der vergangenen Sommer und unter der wachsenden Population an Krähenvögeln gelitten. In solcher Not verlieren die Nager ihre Scheu vor Menschen. Dann kommen Bianca Siebertz und ihre Helfer vom Freundeskreis Eichhörnchen in Troisdorf ins Spiel: Der 2018 gegründete Verein mit 26 Mitgliedern hat im vergangenen Jahr eine eigene Auffangstation für verstoßene Jungtiere und verletzte Eichhörnchen in Betrieb genommen.