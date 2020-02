Unfall in Much : 52-Jähriger prallt mit Auto frontal gegen Baum

Symbolfoto. Foto: Malte Christians/Symbol/Archiv

Much Mit schweren Verletzungen kam ein 52-jähriger Lohmarer am Donnerstagabend in ein Krankenhaus. Der Mann war zuvor mit seinem Auto verunglückt und frontal gegen einen Baum geprallt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von general-anzeiger-bonn.de

Bei einem Verkehrsunfall in Much hat ein 52 Jahre alter Autofahrer am Donnerstagabend schwere Verletzungen erlitten.

Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 19.30 Uhr von der L189 kommend auf einem Verbindungsstück in Richtung B56 unterwegs. In Höhe der Ortslage Much-Huven verlor er aus ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Mercedes-Kompaktwagen und kam nach links von der Straße ab.

Der Mann prallte in der Folge mit seinem Auto frontal gegen einen Baum. Der Lohmarer musste mit seinen schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, sein neuwertiger Wagen wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 30.000 Euro.