Sturmtief-Bilanz im Rhein-Sieg-Kreis : Feuerwehr rückte 358 Mal wegen „Sabine“ aus

Große Teile eines Daches einer Lagerhalle haben sich am Montagvormittag in Sankt Augustin-Menden gelöst und Schaden in einer angrenzenden Wohnsiedlung angerichtet. Foto: Alf Kaufmann

Rhein-Sieg-Kreis Mehr als 900 Rettungskräfte sind bis Dienstagvormittag aufgrund des Sturmtiefs „Sabine“ im Rhein-Sieg-Kreis im Einsatz gewesen. Insgesamt 358 Einsätze zählte die Kreisleitstelle in den 19 Städten und Gemeinden.

Der größte Einsatz in Sankt Augustin ereignete sich am Montag am Fasanenweg, wo, wie berichtet, große Teile eines Teerpappedachs einer Lagerhalle vom Gebäude geweht worden waren und das Dach eines gegenüberliegenden Wohnhauses sowie mehrere Autos beschädigten. Verletzt wurde niemand. In dem Gebäude am Fasanenweg sitzt unter anderem das Getränkecenter Sankt Augustin. Laut Inhaber Michael Heimersheim blieb der Getränkemarkt jedoch verschont. „Bei uns ist zum Glück nichts passiert“, sagte er am Dienstag.

Umgestürzt Bäume sorgen für viele Einsätze

Die Einsatzkräfte rückten zumeist wegen umgestürzter Bäume aus. Am Dienstagmorgen etwa in Siegburg. Dort musste laut Stadt zwischen Kino und Bahnhof eine Platane gefällt werden, die auf den Bahnsteig der Regionalzüge in Richtung Köln zu stürzen drohte. Am Montagabend war an der Sandstraße ein Baum auf ein Haus gekippt. Sturmschäden zeigten sich auch auf den Friedhöfen, so die Stadtverwaltung: In Kaldauen fielen fünf Bäume um, auf dem Nordfriedhof waren es sechs. Die betroffenen Bereiche sollen länger gesperrt bleiben.