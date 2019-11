Königswinter : Sterbenotgemeinschaft löst sich nach 96 Jahren auf

Königswinter. Die Sterbenotgemeinschaft Oberdollendorf war die letzte ihrer Art in Königswinter. Nach 96 Jahren löst sich der Verein auf.

„Es passt nicht mehr in unsere heutige Zeit“, sagt Bruno Görg. Es klingt nicht bitter oder resigniert, sondern wie eine nüchterne Feststellung. 96 Jahre nach ihrer Gründung löst sich laut Beschluss der Mitgliederversammlung die Sterbenotgemeinschaft Oberdollendorf zum 31. Dezember dieses Jahres auf. Der Versicherungsverein gehörte zu den wenigen verbliebenen seiner Art im Rhein-Sieg-Kreis und war der letzte in Königswinter.

Sterbenotgemeinschaft? Was ist das eigentlich?

Es ist nicht das erste Mal, dass Görg diese Frage beantworten muss. „Und sie ist letzten Endes auch einer der Gründe, warum wir den Verein jetzt auflösen müssen“, erklärt der 46-Jährige. Viele dieser Gemeinschaften entstanden als Nachbarschaftsdienst zu Zeiten der Wirtschaftskrise in den 1920er Jahren – wie auch in Oberdollendorf, wo die Sterbenotgemeinschaft 1923 gegründet wurde. Im Todesfall war es damals üblich, die Hinterbliebenen zu unterstützen, etwa, den Verstorbenen im Haus aufzubahren, durch Glockengeläut die Gemeinde über den Todesfall zu informieren und als Träger den Toten zu den Exequien in die Kirche und auf den Friedhof zu geleiten. Die Sterbenotgemeinschaft unterstützte die Angehörigen aber vor allem auch finanziell, um ihnen die würdige Bestattung ihres Verstorbenen zu ermöglichen.

Und das bei stetig sinkenden Mitgliederzahlen: 206 Mitglieder zählt die Sterbenotgemeinschaft Oberdollendorf heute noch, in den 1980er Jahren seien es noch mehr als 600 gewesen. „Der Altersdurchschnitt liegt bei weit über 60 Jahren“, so Görg. Es sei schwer, die Jüngeren für eine Mitarbeit zugewinnen, selbst Werbung in den örtlichen Schützen- und Junggesellenbruderschaften habe keinen Erfolg gehabt. „Viele sind im Beruf und mit der Familie eingespannt“, so Görg, der mit anderen Mitgliedern auch schon mal von Haustür zu Haustür ziehe, um die Jahresbeiträge einzusammeln.