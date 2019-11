Raub in Königswinter : Jugendlicher überfällt Supermarkt mit Schusswaffe

Königswinter Mit einer Schusswaffe hat ein Jugendlicher einen Supermarkt in Königswinter überfallen. Nun fahndet die Polizei nach dem Täter.

Ein Jugendlicher hat am Samstagabend einen Supermarkt in Königswinter-Niederdollendorf überfallen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, zog der Tatverdächtige eine Schusswaffe, bedrohte einen Angestellten und forderte Bargeld. Zuvor hatte er an der Kasse zunächst Ware auf das Band gelegt.